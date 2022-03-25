Полный контроль над Херсоном больше не принадлежит оккупантам - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над Херсоном. Об этом в пятницу сообщило The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что украинские силы сейчас в городе ведут ожесточенные бои и отбрасывают назад силы противника, вновь превращая стратегически важный портовый город в "спорную территорию", заявил журналистам во время брифинга чиновник.
По словам представителя оборонного ведомства, потеря Херсона повлияет на российские силы, ведущие бои в Николаеве.
Ранее
Как сообщал УНН, по данным западных СМИ, российские оккупанты планируют устроить "большой террор" во временно захваченном Херсоне.