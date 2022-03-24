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В Херсоне из-за протестов местных жителей оккупанты планируют устроить "большой террор" - Times

Киев • УНН

 • 238906 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Российские оккупанты планируют устроить "большой террор" во временно захваченном Херсоне. Об этом сообщает Times со ссылкой на письмо сотрудника ФСБ, передает УНН.

В Херсоне из-за протестов местных жителей оккупанты планируют устроить "большой террор" - Times

Детали

В письме говорится о том, что кремль не желает "играть по-доброму" с протестующими.

Жителей города планируют забирать из дома посреди ночи: "Даже если нам придется забрать полгорода - мы к этому готовы".

Кроме этого, в ФСБ заявляют, что если бы им удалось обнаружить лидеров движения протестов, то этих людей уже ликвидировали. Демонстрантов спасает только то, что российские спецслужбы не знают, кого именно им надо схватить.

Есть также опасения, что переход к насилию может закончиться настоящим бунтом, подавлять который можно будет только масштабными боями. По данным источника издания в ФСБ, последние несколько дней "с самого верха" было приказано найти решение.

"Большой террор", координированный спецслужбами, будет направлен на уменьшение протестов с помощью "чрезвычайно суровых методов разгонов", включая "тяжелые ранения" отдельных митингующих.

Второй этап будет заключаться в "терроре от двери до двери" с похищением и вывозом жителей в рф.

Российские оккупанты со 2 марта временно контролируют Херсон и окрестности. С тех пор местные жители постоянно выходят на проукраинские митинги.

Благодаря сильному сопротивлению гражданского общества русские провалили пропагандистскую акцию с "признанием "ХНР".

При этом появляются сообщения из разных городов, временно захваченных рф, о принудительном вывозе украинских граждан в россию, куда людей отправляют в фильтрационные лагеря.

Напомним

В Мелитополе российские солдаты создают военную базу.

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