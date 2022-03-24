У Херсоні через протести місцевих жителів окупанти планують влаштувати "великий терор" - Times
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупанти планують влаштувати "великий терор" в тимчасово захопленому Херсоні. Про це повідомляє Times з посиланням на лист співробітника ФСБ, передає УНН.
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У листі йдеться про те, що кремль не бажає "грати по-доброму" з протестувальниками.
Мешканців міста планують забирати з домівок посеред ночі: "Навіть якщо нам доведеться забрати півміста – ми до цього готові".
Крім цього, у ФСБ заявляють, що якби їм вдалося виявити лідерів руху протестів, то цих людей вже ліквідували. Демонстрантів рятує тільки те, що російські спецслужби не знають, кого саме їм треба схопити.
Є також побоювання, що перехід до насильства може закінчитися справжнім бунтом, придушити який можна буде тільки масштабними боями. За даними джерела видання у ФСБ, останні кілька днів "з самого верху" було наказано знайти рішення.
"Великий терор", координований спецслужбами, буде спрямований на зменшення протестів за допомогою "надзвичайно суворих методів розгонів", включаючи "важкі поранення" окремих мітингувальників.
Другий етап полягатиме у "терорі від дверей до дверей" з викраденням і вивезенням мешканців до рф.
Російські окупанти з 2 березня тимчасово контролюють Херсон та околиці. Відтоді місцеві мешканці постійно виходять на проукраїнські мітинги.
Завдяки сильному опору громадянського суспільства росіяни провалили пропагандистську акцію з "визнанням "ХНР".
При цьому з’являються повідомлення з різних міст, тимчасово захоплених рф, про примусовий вивіз українських громадян до росії, куди людей відправляють у фільтраційні табори.
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У Мелітополі російські солдати створюють військову базу.