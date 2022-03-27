На Херсонщині інтенсивні бої у зайнятій ЗСУ тергромаді Нововоронцовки - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Херсонській області тривають інтенсивні бої у територіальній громаді Нововоронцовки, територію якої зайняли Збройні Сили України, інформує УНН з посиланням на ранкове зведення з ОДА.
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"Тривають інтенсивні бої у ТГ Нововоронцовка, територію якої заняли ЗСУ. Обстріли тривають з обох сторін", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також повідомляється, що бій триває у районах, що лежать біля Миколаївської області, а саме у Станіславі та Великій Олександрівці. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Доповнення
Російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над Херсоном, повідомило The New York Times з посиланням на слова високопоставленого представника Пентагону.