В Херсонской области селянин устроил стрельбу, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В одном из сел Херсонской области местный житель устроил стрельбу, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.
"30 июля средь бела дня в жилом районе одного из сел Херсонской области "особа" с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений со знакомым устроил стрельбу из охотничьего ружья. Один человек ранен", - говорится в сообщении.
Полицейские и работники КОРД оцепили место происшествия. По результатам спецоперации агрессивного стрелка задержали без применения оружия.
"В настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Жители района в безопасности. Продолжаются следственные действия", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Херсоне задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и попал в 17-летнего парня.