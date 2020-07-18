Херсонець влаштував стрілянину на вулиці і влучив у підлітка

Так, напередодні у Херсонський відділ поліції надійшло повідомлення з дитячої обласної лікарні про те, що ввечері у медзаклад доставили 17-річного херсонця з кульовим пораненням шиї.

На місці події поліцейські з’ясували, що близько 20:00 неповнолітній разом з товаришем виносив сміття на вулиці, раптом відчув біль у шиї. Поліцейські встановили, що невідомий з пневматичної зброї здійснив постріл, в результаті чого куля влучила у шию 17-річному хлопцю.

Поліцейські опитали можливих свідків події, провели подворові обходи. При огляді місця події поліцейські вирахували траєкторію польоту кулі. В подальшому за цим напрямком на вентиляційній металевій трубі виявили вхідні кульові отвори, які ймовірно, утворилися від пристрілювання пневматичної зброї. Крім того, на землі знайшли пневматичну кулю, ідентичну тій, що видалили з шиї потерпілого.

Поліцейські встановили особи жителів, що проживають у багатоповерхівці, вікна та балкони, яких виходять на зону обстрілу. Також поліцейським стало відомо, що нещодавно один з жителів багатоповерхівки придбав опричний приціл для пістолета.

"Підозрюваним виявився 66-річний херсонець, який мав у власності пневматичний пістолет "Флобер". Поліцейським чоловік пояснив, що в той вечір він здійснював постріли з пістолету. В якості мішені обрав вентиляційну трубу на даху будинку. У хлопця влучив випадково", - вказали у поліції.

Наразі стрільцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Пневматичну зброю, приціл та кулі до неї вилучено. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, на столичному Подолі сталася стрілянина, відкрито провадження.