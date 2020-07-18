Херсонец устроил стрельбу на улице и попал в подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Херсоне мужчина устроил стрельбу на улице и попал в 17-летнего парня, злоумышленника задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Херсонской области.
Так, накануне в Херсонский отдел полиции поступило сообщение из детской областной больницы о том, что вечером в медучреждение доставили 17-летнего херсонца с пулевым ранением шеи.
На месте происшествия полицейские выяснили, что около 20:00 несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улицу и вдруг почувствовал боль в шее. Полицейские установили, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия, в результате чего пуля попала в шею 17-летнему парню.
Полицейские опросили возможных свидетелей происшествия, провели подворовые обходы. При осмотре места происшествия полицейские вычислили траекторию полета пули. В дальнейшем по этому направлению на вентиляционной металлической трубе обнаружили входные пулевые отверстия, которые, предположительно, образовались от пристрелки пневматического оружия. Кроме того, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, что удалили с шеи потерпевшего.
Полицейские установили личности жителей, проживающих в многоэтажке, окна и балконы, которые выходят в зону обстрела. Также полицейским стало известно, что недавно один из жителей многоэтажки приобрел опричный прицел для пистолета.
"Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел в собственности пневматический пистолет "Флобер". Полицейским мужчина объяснил, что в тот вечер он осуществлял выстрелы из пистолета. В качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома. В парня попал случайно", - указали в полиции.
На данный момент стрелку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Пневматическое оружие, прицел и пули к нему изъяты. Назначен ряд экспертиз.
Напомним, на столичном Подоле произошла стрельба, открыто производство.