На Херсонщині селянин влаштував стрілянину, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В одному із сіл Херсонської області місцевий житель влаштував стрілянину, є постраждалі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Департаменту карного розшуку Нацполіції.
"30 липня посеред білого дня в житловому районі одного із сіл Херсонської області "особа" з ознаками наркотичного сп’яніння, закрившись у оселі, на фоні неприязних відносин зі знайомим розпочала стрілянину з мисливської рушниці. Одну особу поранено", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські та працівники КОРД оточили місце події. За результатами спецоперації агресивного стрілка затримали без застосування зброї.
"На цей час потерпілому надана медична допомога, життю та здоров‘ю нічого не загрожує. Жителі району в безпеці. Тривають слідчі дії", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Херсоні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці і влучив у 17-річного хлопця.