На Херсонщине россияне сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на местного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские оккупанты в понедельник в обед сбросили с дрона взрывоопасный предмет в поселке Золотые Балки Херсонской области. Ранения получил местный житель. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Херсонской ОВА, пишет УНН.
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“Оккупанты атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки. Около 12:00 россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет”, — говорится в сообщении в Telegram.
По данным Херсонской ОВА, в результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и трех раненых людях, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.