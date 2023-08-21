На Херсонщине россияне сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на местного жителя

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“Оккупанты атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки. Около 12:00 россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет”, — говорится в сообщении в Telegram.

По данным Херсонской ОВА, в результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и трех раненых людях, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.