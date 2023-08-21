На Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибухонебезпечний предмет на місцевого жителя

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“Окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки. Близько 12:00 росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет”, — йдеться у повідомленні у Telegram.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок атаки чоловік отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.

Постраждалого шпиталізували, йому надають медичну допомогу.

Доповнення

Російські війська минулої доби 78 разів обстріляли Херсонську область, відомо про двох загиблих та трьох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.