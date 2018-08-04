В Херсонской области пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов

"Установлено, что 03.08.2018 примерно в 21 час 10 минут в с. Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2106" совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", - сообщила Сарган.

Сейчас виновника трагедии задержали. Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло в Мукачево.