На Херсонщині п'яний військовий комісар на смерть збив молоде подружжя
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У селищі Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар на смерть збив подружжя 1991 та 1996 року народження. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Установлено, що 03.08.2018 приблизно о 21 годині 10 хвилин в смт. Чаплинка Херсонської області військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем „ВАЗ-2106“ здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків”, — повідомила Сарган.
Наразі винуватця трагедії затримано. Проводяться слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля патрульної поліції сталася у Мукачеві.