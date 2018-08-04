На Херсонщині п'яний військовий комісар на смерть збив молоде подружжя

“Установлено, що 03.08.2018 приблизно о 21 годині 10 хвилин в смт. Чаплинка Херсонської області військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем „ВАЗ-2106“ здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків”, — повідомила Сарган.

Наразі винуватця трагедії затримано. Проводяться слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля патрульної поліції сталася у Мукачеві.