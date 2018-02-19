В Херсонской области прошли первые в 2018 году занятия подразделений территориальной обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Херсонской области накануне состоялись первые в 2018 году занятия подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.
По информации ведомства, традиционно во время учений военнообязанные прошли подготовку в несколько этапов, а именно: теоретическом и практическом - имели возможность отрабатывать навыки по стрельбе, оказании медицинской помощи, тактической подготовки, действий подразделения в обороне и наступлении.
Кроме того, отметили в пресс-службе, в тот же день занятия прошли в Бериславском районе. Всего в учениях подразделений территориальной обороны области приняли участие около 200 человек.
В 2017 году отряды терробороны Херсонской области отметили свою первую годовщину. За год было проведено более 50 учебных занятий всех рот охраны и отрядов обороны, а также десятидневные сборы со стрелковым батальоном, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, утилизация ядохимикатов, хранящихся на территории Херсонской области, обойдется бюджету почти в 9 млн гривен. Об этом говорится в проекте решения областного совета.