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У Херсонській області пройшли перші у 2018 році заняття підрозділів територіальної оборони

У Херсонській області пройшли перші у 2018 році заняття підрозділів територіальної оборони

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Херсонській області напередодні відбулися перші у 2018 році заняття підрозділів територіальної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.

За інформацією відомства, традиційно під час навчань військовозобов'язані пройшли підготовку в кілька етапів, а саме: теоретичному й практичному – мали можливість відпрацьовувати навички зі стрільби, наданні медичної допомоги, тактичної підготовки, дій підрозділу в обороні та наступі.

Крім того, зазначили в прес-службі, того ж дня заняття пройшли в Бериславському районі. Всього в навчаннях підрозділів територіальної оборони області взяли участь приблизно 200 осіб.

2017 року загони терроборони Херсонщини відзначили свою першу річницю. За рік було проведено понад 50 навчальних занять усіх рот охорони й загонів оборони, а також десятиденні збори зі стрілецькою батальйоном, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, утилізація отрутохімікатів, що зберігаються на території Херсонської області, обійдеться бюджету майже у 9 млн гривень. Про це йдеться у проекті рішення обласної ради.

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