У Херсонській області пройшли перші у 2018 році заняття підрозділів територіальної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Херсонській області напередодні відбулися перші у 2018 році заняття підрозділів територіальної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.
За інформацією відомства, традиційно під час навчань військовозобов'язані пройшли підготовку в кілька етапів, а саме: теоретичному й практичному – мали можливість відпрацьовувати навички зі стрільби, наданні медичної допомоги, тактичної підготовки, дій підрозділу в обороні та наступі.
Крім того, зазначили в прес-службі, того ж дня заняття пройшли в Бериславському районі. Всього в навчаннях підрозділів територіальної оборони області взяли участь приблизно 200 осіб.
2017 року загони терроборони Херсонщини відзначили свою першу річницю. За рік було проведено понад 50 навчальних занять усіх рот охорони й загонів оборони, а також десятиденні збори зі стрілецькою батальйоном, зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, утилізація отрутохімікатів, що зберігаються на території Херсонської області, обійдеться бюджету майже у 9 млн гривень. Про це йдеться у проекті рішення обласної ради.