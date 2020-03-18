В Херсонской области провели профилактическую дезинфекцию рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В пгт Каланчак, что в Херсонской области, осуществили профилактическую дезинфекцию двух рынков с помощью дезинфицирующего средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госспродпотребслужбы.
“По инициативе работников Каланчакской районной государственной больницы ветеринарной медицины... был поднят вопрос дезинфекции рынков на территории пгт. Каланчак, как мест, где происходит скопление людей со всего района. 17 марта 2020 года профилактическую дезинфекцию провели на обоих рынках с использованием 0,25% раствора Виросан Ф, являющегося комплексным дезинфицирующим средством”, — говорится в сообщении.
Указано, что дезинфицирующее средство убивает бактерии, грибки и вирусы.
“Оборудование для дезинфекции, которое помогает поддерживать стабильную эпизоотическую ситуацию в Каланчацком районе, передало ветеринарной больницы Главное управление Госспродпотребслужбы в Херсонской области. Подобные мероприятия специалисты Каланчакской районной государственной больницы ветеринарной медицины готовы проводить по всей территории района по обращению руководителей учреждений, организаций, в местах скопления людей, чтобы не допустить заноса и распространения коронавируса COVID-19 на территорию Каланчацкого района”, — указано в сообщении.
Напомним, в Хмельницком провели дезинфекцию на территории вещевого рынка.