На Херсонщині провели профілактичну дезінфекцію ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В смт. Каланчак, що на Херсонщині, здійснили профілактичну дезінфекцію двох ринків за допомогою дезінфікуючого засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
“За ініціативою працівників Каланчацької районної державної лікарні ветеринарної медицини... було підняте питання дезінфекції ринків на території смт. Каланчак, як місць, де відбувається скупчення людей з усього району. 17 березня 2020 року профілактичну дезінфекцію провели на обох ринках з використанням 0,25% розчину Віросан Ф, який є комплексним дезінфікувальним засобом”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що дезінфікуючий засіб вбиває бактерії, грибки та віруси.
“Обладнання для дезінфекції, яке допомагає підтримувати стабільну епізоотичну ситуацію в Каланчацькому районі, передало ветеринарній лікарні Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. Подібні заходи спеціалісти Каланчацької районної державної лікарні ветеринарної медицини готові проводити по всій території району за зверненням керівників установ, організацій, в місцях скупчення людей, аби не допустити занесення та поширення коронавірусу COVID-19 на території Каланчацького району”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Хмельницьку провели дезінфекцію на території речового ринку.