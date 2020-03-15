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У Хмельницькому провели дезінфекцію на території речового ринку

У Хмельницькому провели дезінфекцію на території речового ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У місті Хмельницький рятувальники провели дезінфекцію речового ринку для профілактики інфекційних захворювань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС у Хмельницькій області.

"Хмельницький: рятувальники провели дезінфекційні заходи на території речового ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань.

"Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 12 березня міста України перейшли на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.

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