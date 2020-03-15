У Хмельницькому провели дезінфекцію на території речового ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У місті Хмельницький рятувальники провели дезінфекцію речового ринку для профілактики інфекційних захворювань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС у Хмельницькій області.
"Хмельницький: рятувальники провели дезінфекційні заходи на території речового ринку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань.
"Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 12 березня міста України перейшли на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.