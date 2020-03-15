В Хмельницком провели дезинфекцию на территории вещевого рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В городе Хмельницкий спасатели провели дезинфекцию вещевого рынка для профилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Хмельницкой области.
"Хмельницкий: спасатели провели дезинфекционные мероприятия на территории вещевого рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дезинфекционные мероприятия проводились с целью профилактики инфекционных заболеваний.
"В целом спецраствором обработано 14 тыс. кв. м территории рынка", - говорится в сообщении.
Напомним, с 12 марта города Украины перешли на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.