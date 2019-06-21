На Херсонщине подтопленными остаются 80 домохозяйств

Для откачки воды привлечены 35 чел. и 9 ед. техники, из них от ГСЧС 25 чел. личного состава и 7 ед. техники.

В течение суток откачано 4 480 м3 воды (всего с начала работ 113 080 м3).

Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.