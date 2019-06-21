На Херсонщине подтопленными остаются 80 домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По состоянию на 7:00 21 июня в пгт Новая Маячка Алешковского района Херсонской области остаются подтопленными 80 (было 252) домохозяйств, из них 1 (было 69) жилой дом. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Для откачки воды привлечены 35 чел. и 9 ед. техники, из них от ГСЧС 25 чел. личного состава и 7 ед. техники.
В течение суток откачано 4 480 м3 воды (всего с начала работ 113 080 м3).
Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.