На Херсонщині підтопленими залишаються 80 домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Станом на 7:00 21 червня у смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області залишаються підтопленими 80 (було 252) домогосподарств, з них 1 (було 69) житловий будинок. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Для відкачування води залучено 35 чол. та 9 од. тех., з них від ДСНС 25 чол. особового складу та 7 од. техніки.
Протягом доби відкачано 4 480 м3 води (всього з початку робіт 113 080 м3).
Нагадаємо, 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.