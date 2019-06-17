В Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 212 домохозяйства

13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.

Для откачки воды привлечены 42 чел. и 15 ед. техники, из них от ГСЧС 27 чел. личного состава и 10 ед. техники.

В течение суток откачано 11 тыс. 100 м3 воды (всего с начала работ 78 тыс. 600 м 3).

Проложены временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

Напомним, спасатели предупредили о подтопления "города на воде" Вилково.