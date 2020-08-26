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В Херсонской области проверили готовность сил ПВО реагировать на воздушном нападении

Киев • УНН

 • 10146 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Херсонской области в районе ответственности группировки войск, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, проведена проверка готовности сил и средств противовоздушной обороны своевременно реагировать на воздушном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Командование объединенных сил ВСУ, передает УНН.

В Херсонской области проверили готовность сил ПВО реагировать на воздушном нападении

"Задачей для экипажей и расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" было своевременное выбытие по сигналу на боевые позиции для отработки задания, осуществление маневра в новые позиционные районы, поиск воздушной цели, постановке ее на автоматическое сопровождение и "уничтожение", - сообщил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Так, в ходе проверки защитники воздушного пространства продемонстрировали умение строить многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач, а также получать и предоставлять на пункт управления сведения о средствах воздушного нападения.

"Проверка показала, что подразделения противовоздушной обороны Командования объединенных сил ВС Украины готовы быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию со воздуха, - подчеркнул командующий объединенных сил ВС Украины.

Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образцы вооружения и военной техники.

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