Сьогодні підрозділи ЗС отримають оновлені танки, бронетранспортери та машини піхоти – Президент

"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження", - сказав Президент.

З його слів, переоснащення війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО є для нас обов’язковим.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора.