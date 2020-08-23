Сьогодні підрозділи ЗС отримають оновлені танки, бронетранспортери та машини піхоти – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного прапора, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження", - сказав Президент.
З його слів, переоснащення війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО є для нас обов’язковим.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора.