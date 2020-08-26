На Херсонщині перевірили готовність сил ППО реагувати на повітряний напад
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Херсонщині в районі відповідальності угрупування військ, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, проведено перевірку готовності сил та засобів протиповітряної оборони вчасно реагувати на повітряний напад. Про це інформує пресслужба Командування об’єднаних сил ЗСУ, передає УНН.
“Завданням для екіпажів і розрахунків зенітно-ракетних комплексів “Бук-М1” та “Оса-АКМ” було своєчасне вибуття за сигналом на бойові позиції для відпрацювання завдання, здійснення маневру у нові позиційні райони, пошук повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та “знищення”, - повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Так, в ході перевірки захисники повітряного простору продемонстрували вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань, а також здобувати та надавати на пункт управління відомості про засоби повітряного нападу.
"Перевірка показала, що підрозділи протиповітряної оборони Командування об’єднаних сил ЗС України готові швидко та вчасно реагувати на можливу агресію з повітря, — наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки.