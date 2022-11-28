В Херсонской области оккупанты ищут родственников работников СБУ и участников АТО - Сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Херсонской области российские оккупанты ищут родственников украинских правоохранителей для разведывания информации, сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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"Враг ищет родственников сотрудников СБУ и участников АТО, которые остались проживать во временно оккупированном Чаплинском районе (Херсонская область). В случае обнаружения таких лиц не исключается, что на них будут оказывать давление для разведывания информации", - сообщили в ЦНС.
Детали
В Сопротивлении отметили, что ранее россияне создали так называемые временные оперативные группы (ВОГ) для поиска членов украинского подполья. В группы входят сотрудники департамента контрразведки фсб и представители различных служб.
"Ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", - пояснили в ЦНП.
Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион до момента его деоккупации ВСУ.
Дополнение
25 ноября началась бесплатная эвакуация из Херсона.