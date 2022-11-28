На Херсонщині окупанти шукають родичів працівників СБУ та учасників АТО - Спротив
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Херсонщині російські окупанти шукають родичів українських правоохоронців задля вивідування інформації, повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Ворог шукає родичів працівників СБУ та учасників АТО, які залишились проживати на тимчасово окупованому Чаплинському районі (Херсонська область). У випадку виявлення таких осіб не виключається, що на них будуть чинити тиск задля вивідування інформації", - повідомили у ЦНП.
Деталі
У Спротиві зауважили, що раніше росіяни створили так звані тимчасові оперативні групи (ТОГ, рос. - ВОГ) для пошуку членів українського підпілля. До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб.
"Раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для нанесення ракетних ударів", - пояснили у ЦНП.
Центр національного спротиву закликає жителів ТОТ залишити регіон до моменту його деокупації ЗСУ.
Доповнення
25 листопада почалася безкоштовна евакуація з Херсона.