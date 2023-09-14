На Херсонщине оккупанты атаковали гражданских, которые находились в поле. Есть раненые

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Вблизи Михайловки на Херсонщине российские войска атаковали гражданских, которые находились в поле. В результате атаки были ранены двое мужчин, сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Цитата

“российская армия атаковала гражданских, которые находились в поле вблизи Михайловки. Ранения получили двое мужчин, 37 и 42 года”, - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения. 

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