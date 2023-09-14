На Херсонщині окупанти атакували цивільних, які знаходилися у полі. Є поранені

Цитата

“російська армія атакувала цивільних, які знаходилися у полі поблизу Михайлівки. Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 роки”, - йдеться у повідомлені.

Відомо, що постраждалих госпіталізували наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

Війська рф за минулу добу 82 рази обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.