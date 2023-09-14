На Херсонщині окупанти атакували цивільних, які знаходилися у полі. Є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Поблизу Михайлівки на Херсонщині російські війська атакували цивільних, які перебували у полі. Внаслідок атаки було поранено двох чоловіків, повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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“російська армія атакувала цивільних, які знаходилися у полі поблизу Михайлівки. Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 роки”, - йдеться у повідомлені.
Відомо, що постраждалих госпіталізували наразі їм надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо
Війська рф за минулу добу 82 рази обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.