В Херсонской области на взятке разоблачили заместителя одного из районных советов
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 ноября. УНН. На получении неправомерной выгоды разоблачен заместитель одного из районных советов Херсонской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Херсонской области Виталий Тригубенко, сообщает УНН.
"40 тысяч гривен требовало и получило должностное лицо от поставщика твердого топлива в учебные заведения района за своевременное получение последним средств за предоставленные услуги", - отметил В.Тригубенко.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины. Как сообщил прокурор, в ближайшее время будет решен вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения должностному лицу.