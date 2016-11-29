В Херсонской области на взятке разоблачили заместителя одного из районных советов

"40 тысяч гривен требовало и получило должностное лицо от поставщика твердого топлива в учебные заведения района за своевременное получение последним средств за предоставленные услуги", - отметил В.Тригубенко.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины. Как сообщил прокурор, в ближайшее время будет решен вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения должностному лицу.