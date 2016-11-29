На Херсонщині на хабарі викрили заступника однієї із районних рад

“40 тисяч гривень вимагав та отримав посадовець від постачальника твердого палива до навчальних закладів району за своєчасне отримання останнім коштів за надані послуги”, — зазначив В.Тригубенко.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України. Як повідомив прокурор, найближчим часом буде вирішено питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу посадовцю.