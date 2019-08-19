В Херсонской области мальчик застрял в рекламном сооружении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Херсонской области спасатели освободили мальчика, застрявшего в рекламной сооружении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в области.
Так, 18 августа, в 15:52, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Скадовск на улице Сергиевской мальчик девяти лет застрял в детском рекламном сооружении.
Как выяснили спасатели, прибывшие на место, во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.
Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали металлическую трубу в составе конструкции и вытащили мальчика.
Напомним, мальчик в Кривом Роге в Днепропетровской области застрял головой в оконной решетке.