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6 марта, 19:19 • 120672 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122102 просмотра

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В Херсонской области мальчик застрял в рекламном сооружении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В Херсонской области спасатели освободили мальчика, застрявшего в рекламной сооружении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в области.

Так, 18 августа, в 15:52, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Скадовск на улице Сергиевской мальчик девяти лет застрял в детском рекламном сооружении.

Как выяснили спасатели, прибывшие на место, во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали металлическую трубу в составе конструкции и вытащили мальчика.

Напомним, мальчик в Кривом Роге в Днепропетровской области застрял головой в оконной решетке.

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