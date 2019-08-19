На Херсонщині хлопчик застряг у рекламній споруді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Херсонській області рятувальники визволили хлопчика, який застряг у рекламній споруді. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України в області.
Так, 18 серпня, о 15:52, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Скадовськ на вулиці Сергіївській хлопчик дев’яти років застряг в дитячій рекламній споруді.
Як з’ясували рятувальники, прибувши на місце, під час прогулянки містом хлопчик фотографувався з рекламним персонажем та застряг.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розрізали металеву трубу у складі конструкції та витягнули хлопчика.
Нагадаємо, хлопчик у Кривому Розі на Дніпропетровщині застряг головою у віконній решітці.