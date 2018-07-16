В Херсонской области родители оставляли маленьких детей в палатке без присмотра

Так, сообщение в полицию поступило вечером от отдыхающих палаточного городка. Как рассказали люди, с самого утра трое малолетних детей, среди которых 5-месячная девочка, находятся в палатке сами, просят есть и без присмотра заходят в море.

"На месте мы выяснили, что трое девочек находились без присмотра, ничего не ели с самого утра. Они нам рассказали, что мама с папой поехали утром работать, а их оставили одних. Родители приехали на автомобиле примерно через полчаса после обращения отдыхающих. Глава семьи был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего на него был составлен админпротокол", - сообщил начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько.

Как объяснили родители, неделю назад они приехали из пригорода Херсона на морское побережье оздоровить детей, а сами намеревались подзаработать, торгуя на рынке персиками.

"Мать оправдывалась, что ей не с кем было оставить детей и не было времени на приготовление пищи, потому что они работали допоздна. Также она пояснила, что не было детской бутылочки для кормления 5-месячной дочери, поэтому давала ей смесь из бутылки из-под водки. Но во время приезда полицейских в бутылке была водка, а не смесь", - отметили в полиции.

Кроме того, по словам старшей девочки и соседки, родители давали самой младшей девочке алкоголь, чтобы ребенок больше спал и не плакал.

Полицейские накормили девочек, а младшей купили специальную бутылочку, смесь и накормили. Детей поместили в больницу. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

Эта семья состоит на учете как неблагополучная. На родителей составят административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вопрос, вернутся ли дети в семью, решать компетентным органам после ряда проверок.

Напомним, в Сумской области отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Впоследствии девочка умерла.