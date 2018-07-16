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На Херсонщині батьки залишали маленьких дітей в наметі без нагляду

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КИЇВ. 16 липня. УНН. На морському узбережжі, на виїзді з села Залізний Порт, батьки майже тиждень залишали у наметі на весь день трьох малолітніх дітей віком 6, 5 років та п'яти місяців. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

Так, повідомлення в поліцію надійшло ввечері від відпочивальників наметового містечка. Як розповіли люди, з самого ранку троє малолітніх дітей, серед яких 5-місячна дівчинка, перебувають у наметі самі, просять їсти та без нагляду заходять у море.

"На місці ми з'ясували, що троє дівчаток знаходилися без нагляду, нічого не їли з самого ранку. Вони нам розповіли, що мама з татом поїхали зранку працювати, а їх залишили самих. Батьки приїхали на автомобілі приблизно через півгодини після звернення відпочивальників. Голова родини був у стані алкогольного сп'яніння, через що на нього було складено адмінпротокол", - повідомив начальник відділу ювенальної превенції обласного главку поліції Ярослав Шанько.

Як пояснили батьки, тиждень тому вони приїхали з передмістя Херсона на морське узбережжя оздоровити дітей, а самі мали намір підзаробити, торгуючи на ринку персиками.

"Мати виправдовувалася, що їй ні з ким було залишити дітей і не було часу на приготування їжі, бо вони працювали допізна. Також вона пояснила, що не мала дитячої пляшечки для годування 5-місячної доньки, тому давала їй суміш з пляшки з-під горілки. Але під час приїзду поліцейських у пляшці була горілка, а не суміш", - зазначили в поліції.

Крім того, зі слів старшої дівчинки та сусідки, батьки давали найменшій дівчинці алкоголь, щоб дитина більше спала і не плакала.

Поліцейські нагодували дівчат, а молодшій купили спеціальну пляшечку, суміш і нагодували. Дітей помістили до лікарні. Наразі вони у задовільному стані.

Ця родина перебуває на обліку як неблагополучна. На батьків складуть адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кримінального процесуального кодексу України.

Питання, чи повернуться діти у родину, вирішуватимуть компетентні органи після низки перевірок.

Нагадаємо, у Сумській області батько побив свою 4-річну доньку через те, що вона відмовилася вечеряти. Згодом дівчинка померла. 

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