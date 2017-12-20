В Херсонской области африканская чума уничтожила целую ферму

"АЧС обнаружили только у двух животных на ферме. Одно из них погибло, второго умертвили. Затем бескровно уничтожать и сжигать пришлось все поголовье - 186 свиней", - рассказал начальник управления безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы Херсонской области Виталий Боярский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тригубенко: в преодолении АЧС ключевыми являются кадры и профессионализм, а не деньги

"При этом никаких грубых нарушений санитарных норм и правил безопасности на ферме не выявили: она была ограждена, дезинфекционный барьер работал исправно. Как сюда проникла АЧС, придется выяснять при проверке", - добавил чиновник.

В течение последних двух лет в Херсонской области обнаружили и ликвидировали восемь ячеек африканской чумы свиней.

Как сообщал УНН, потенциально зараженные АЧС свиньи путешествуют Украиной.