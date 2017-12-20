На Херсонщині африканська чума знищила цілу ферму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. З особистих селянських господарств на Херсонщині африканська чума свиней вже перекинулася на великі тваринницькі господарства. На фермі приватно-орендного сільського господарства “Мир” біля села Горностаївка Новотроїцького району довелося умертвити майже 200 свиней. Про це пише “Голос України”, передає УНН.
“АЧС виявили тільки у двох тварин на фермі. Одна з них загинула, другу умертвили. Потім безкровно знищувати та спалювати довелося все поголів’я — 186 свиней”, — розповів начальник управління безпеки харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби Херсонської області Віталій Боярський.
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“При цьому жодних грубих порушень санітарних норм та правил безпеки на фермі не виявили: вона була огороджена, дезінфекційний бар’єр працював справно. Як сюди проникла АЧС, доведеться з’ясовувати під час перевірки”, — додав чиновник.
Протягом останніх двох років на Херсонщині виявили та ліквідували вісім осередків африканської чуми свиней.
Як повідомляв УНН, потенційно заражені АЧС свині мандрують Україною.