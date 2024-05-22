На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском и Покровском направлениях, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 22 боевых столкновения произошли на Купянском и 12 боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении, в то время как еще шесть атак были отбиты.