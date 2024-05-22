На Харківському напрямку ворог продовжує тиснути у районі Липців - Генштаб
Київ • УНН
На Харківському напрямку кількість боєзіткнень зросла до восьми, в той час як ще один авіаудар ворогом був завданий по Вовчанську.
На Харківському напрямку російські війська продовжують тиснути у районі Липців, завдали ще один авіаудар по Вовчанську, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 16 годину, пише УНН.
На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську
Генштаб: основні зусилля ворога - на Куп'янському та Покровському напрямках22.05.24, 16:44 • 25127 переглядiв