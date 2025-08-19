$41.340.11
05:19 • 7936 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 27673 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 48379 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 33136 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 28429 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 36111 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 88329 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50419 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 85000 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48373 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 124971 просмотра
В Харьковской области за ночь 7 пострадавших от ударов рф: в том числе семья с двумя детьми

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

18-19 августа Харьковщина подверглась авиационным и беспилотным ударам. Пострадали семь человек, среди них двое детей, повреждены жилые дома и сельскохозяйственные объекты.

В Харьковской области за ночь 7 пострадавших от ударов рф: в том числе семья с двумя детьми

В Харьковской области за ночь из-за российских ударов пострадали семь человек, среди них - двое детей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 августа около 23:15 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по селу Русская Лозовая. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Две женщины в возрасте 70 и 43 лет получили ранения. Еще одна 59-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Медики оказали всем пострадавшим необходимую помощь

- сообщили в прокуратуре.

Ориентировочно в 23:40 под ударами управляемых авиабомб (КАБов) оказалось село Золочев Богодуховского района. Повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия.

19 августа около 5:00 два вражеских ударных беспилотника ударили по с. Перемога Лозовского района. Пострадал двухэтажный жилой дом. Пострадала семья: женщина получила травмы, у ее мужа и двух детей - мальчика 8 лет и девочки 2 года 8 месяцев - диагностировали острый шок. Предварительно установлено, что для атаки по населенному пункту враг использовал БпЛА типа "Герань-2"

- указали в прокуратуре.

Юлия Шрамко

Война
КАБ-500
Волчанск
Харьковская область
Изюм
Шахед-136
Украина