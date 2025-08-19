В Харьковской области за ночь 7 пострадавших от ударов рф: в том числе семья с двумя детьми

В Харьковской области за ночь из-за российских ударов пострадали семь человек, среди них - двое детей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, показав последствия, пишет УНН.

По данным следствия, 18 августа около 23:15 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по селу Русская Лозовая. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Две женщины в возрасте 70 и 43 лет получили ранения. Еще одна 59-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Медики оказали всем пострадавшим необходимую помощь

Ориентировочно в 23:40 под ударами управляемых авиабомб (КАБов) оказалось село Золочев Богодуховского района. Повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия.

19 августа около 5:00 два вражеских ударных беспилотника ударили по с. Перемога Лозовского района. Пострадал двухэтажный жилой дом. Пострадала семья: женщина получила травмы, у ее мужа и двух детей - мальчика 8 лет и девочки 2 года 8 месяцев - диагностировали острый шок. Предварительно установлено, что для атаки по населенному пункту враг использовал БпЛА типа "Герань-2"