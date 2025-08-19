На Харківщині за ніч 7 постраждалих від ударів рф: у тому числі родина з двома дітьми

$41.340.11
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 26765 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 47605 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 32436 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 27838 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 35805 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 87316 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50358 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 84179 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48355 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 19838 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 10637 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 29460 перегляди
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон02:36 • 5228 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 10235 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 2870 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 87305 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 84172 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 124182 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 141000 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Вашингтон
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 4032 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 19297 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 79004 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 70283 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 102847 перегляди
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
«Калібр» (сімейство ракет)

На Харківщині за ніч 7 постраждалих від ударів рф: у тому числі родина з двома дітьми

Київ • УНН

 • 568 перегляди

18-19 серпня Харківщина зазнала авіаційних та безпілотних ударів. Постраждали семеро людей, серед них двоє дітей, пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарські об'єкти.

На Харківщині за ніч 7 постраждалих від ударів рф: у тому числі родина з двома дітьми

У Харківській області за ніч через російські удари постраждали семеро людей, серед них - двоє дітей, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 18 серпня близько 23:15 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Руська Лозова. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Дві жінки віком 70 та 43 років дістали поранення. Ще одна 59-річна мешканка зазнала гострої стресової реакції. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу

- повідомили у прокуратурі.

Орієнтовно о 23:40 під ударами керованих авіабомб (КАБів) опинилося село Золочів Богодухівського району. Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства.

19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей - хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців - діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу "Герань-2"

- вказали у прокуратурі.

Юлія Шрамко

Війна
КАБ-500
Вовчанськ
Харківська область
Ізюм
Шахед-136
Україна