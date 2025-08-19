На Харківщині за ніч 7 постраждалих від ударів рф: у тому числі родина з двома дітьми

У Харківській області за ніч через російські удари постраждали семеро людей, серед них - двоє дітей, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, показавши наслідки, пише УНН.

За даними слідства, 18 серпня близько 23:15 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Руська Лозова. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Дві жінки віком 70 та 43 років дістали поранення. Ще одна 59-річна мешканка зазнала гострої стресової реакції. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу

Орієнтовно о 23:40 під ударами керованих авіабомб (КАБів) опинилося село Золочів Богодухівського району. Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства.

19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей - хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців - діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу "Герань-2"