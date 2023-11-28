В Харьковской области водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных

В Харьковской области водитель на кроссовере Subaru Forester совершил наезд на двух военнослужащих - один погиб на месте ДТП, второй, не приходя в сознание, умер в больнице через несколько дней после аварии. Полиция инкриминирует водителю совершение сразу двух преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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ДТП произошло 22 ноября около 20:00 в районе перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.

Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, которые стояли на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней, не приходя в сознание, он умер в больнице - сообщили в полиции Харьковской области.

Детали

Правоохранители, как указано, установили личность злоумышленника. "Им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался от правоохранителей", - отметили в полиции.

Сейчас, как сообщается, он задержан. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Максимальное наказание согласно санкции инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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