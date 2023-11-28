В Харьковской области водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных
Киев • УНН
В Харьковской области водитель на автомобиле Subaru Forester сбил насмерть двух военнослужащих; один из них погиб на месте, а другой позже скончался в больнице. Полиция обвиняет водителя, который сначала скрылся, в совершении двух преступлений
В Харьковской области водитель на кроссовере Subaru Forester совершил наезд на двух военнослужащих - один погиб на месте ДТП, второй, не приходя в сознание, умер в больнице через несколько дней после аварии. Полиция инкриминирует водителю совершение сразу двух преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Детали
ДТП произошло 22 ноября около 20:00 в районе перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.
Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, которые стояли на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней, не приходя в сознание, он умер в больнице
Детали
Правоохранители, как указано, установили личность злоумышленника. "Им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался от правоохранителей", - отметили в полиции.
Сейчас, как сообщается, он задержан. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Максимальное наказание согласно санкции инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним
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В Харьковской области водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных
В Харьковской области водитель на автомобиле Subaru Forester сбил насмерть двух военнослужащих; один из них погиб на месте, а другой позже скончался в больнице. Полиция обвиняет водителя, который сначала скрылся, в совершении двух преступлений
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