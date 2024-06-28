Киев • УНН
Два человека были ранены во время строительства оборонительных сооружений в Харьковской области. российские войска обстреляли населенные пункты из авиабомб и РСЗО, в результате чего в целом пострадали 10 человек.
российские войска, за прошедшие сутки, 27 июня, били по населенным пунктам Харьковской области авиабомбами и из РСЗО, в результате чего пострадали 10 человек, двое из которых - при возведении оборонительных сооружений. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам председателя ОВА, ситуация с безопасностью в области следующая:
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Относительно ситуации на фронте, то по словам Синегубова, на Харьковском направлении три штурмовые действия врага в районах Волчанска, Липцов и Сотницкого Казачка успеха не имели.
На Купянском направлении произошло 10 боестолкновений.
Оккупанты атаковали в районах Степной Новоселовки, северо-восточнее Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Все атаки отбиты. Силы обороны осуществляют мероприятия по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.
Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до пяти27 июня 2024, 17:13 • 28270 просмотров