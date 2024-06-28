российские войска, за прошедшие сутки, 27 июня, били по населенным пунктам Харьковской области авиабомбами и из РСЗО, в результате чего пострадали 10 человек, двое из которых - при возведении оборонительных сооружений. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам председателя ОВА, ситуация с безопасностью в области следующая:

16:00 - 16:57 м. Харьков. Обстрел КАБ. Повреждены 5 частных домов, гаражный кооператив, многоквартирный дом, корпус учебного заведения. Пострадали 5 человек.

15:45 Изюмский р-н, Боровская громада, с. Пески-Радьковские. Попадание в предприятие.



15:15 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Глушковка. В результате обстрела ФАБ горела крыша жилого дома.



15:00 Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. В результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены два дома и легковой автомобиль. Пострадали женщина и мужчина.



14:10 по адресу: Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Кругляковка. Поврежден частный дом в результате обстрела из РСЗО. Пострадала женщина.



12:50 Изюмский р-н., Боровская громада. Во время построения фортификационных сооружений получили ранения два человека.



12:30 по адресу: Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. Поврежден легковой автомобиль.



11:05 Харьковский р-н, Циркуновская громада, с. Александровка. В результате обстрела горел дом.



Дополнение

Относительно ситуации на фронте, то по словам Синегубова, на Харьковском направлении три штурмовые действия врага в районах Волчанска, Липцов и Сотницкого Казачка успеха не имели.

На Купянском направлении произошло 10 боестолкновений.

Оккупанты атаковали в районах Степной Новоселовки, северо-восточнее Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Все атаки отбиты. Силы обороны осуществляют мероприятия по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.

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