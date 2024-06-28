На Харківщині під час зведення фортифікаційних споруд постраждали двоє людей
Київ • УНН
Двоє людей були поранені під час будівництва оборонних споруд у Харківській області. російські війська обстріляли населені пункти з авіабомб та РСЗВ, в результаті чого загалом постраждало 10 людей.
російські війська, минулої доби, 27 червня, били по населених пунктах Харківської області авіабомбами та із РСЗВ, унаслідок чого постраждали 10 людей, двоє із яких - під час зведення оборонних споруд. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голови ОВА, безпекова ситуація в області наступна:
- 16:00 — 16:57 м. Харків. Обстріл КАБ. Пошкоджено 5 приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей.
- 15:45 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Піски-Радьківські. Влучання в підприємство.
- 15:15 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу ФАБ горів дах житлового будинку.
- 15:00 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік.
- 14:10 за адресою: Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ. Постраждала жінка.
- 12:50 Ізюмський р-н., Борівська громада. Під час побудови фортифікаційних споруд отримали поранення двоє людей.
- 12:30 за адресою: Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Пошкоджено легковий автомобіль.
- 11:05 Харківський р-н , Циркунівська громада, с. Олександрівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.
Доповнення
Стосовно ситуації на фронті, то за словами Синєгубова, на Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.
На Купʼянському напрямку відбулося 10 боєзіткнень.
Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.
Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до п’яти 27.06.24, 20:13 • 30117 переглядiв