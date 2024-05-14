На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  102790 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  104952 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  133131 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  136114 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129358 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174694 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210173 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214949 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206017 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

Сегодня 140 человек были эвакуированы из прифронтовых районов Харьковской области, эвакуация все еще продолжается, сообщает местная полиция.

Общество •   •  1973 просмотра
На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

Получатели жилищных субсидий и льгот, которые получали их до 24 февраля 2022 года, проживали на оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции и не обратились за переназначением, могут продолжить получать выплаты до 1 июля 2024 года, подав соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.

Общество •   •  1936 просмотра
Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол подтвердил президенту Зеленскому, что Южная Корея примет участие в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии, чтобы обсудить вопросы справедливого и прочного мира в Украине.

Война •   •  2394 просмотра
Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира

В Харькове снова раздаются взрывы: по городу наносят удары

В Харькове снова прогремели взрывы, город обстреливают, о чем сообщили городской голова и председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  2392 просмотра
В Харькове снова раздаются взрывы: по городу наносят удары

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, где обсудил пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, усиление противовоздушной обороны Украины, конфискацию российских активов в пользу Киева и создание возможностей для инвестиций частного сектора США в Украину.

Война •   •  2781 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов

На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста

Вторая очередь жилого комплекса Hansen's Miracle Village для пожилых внутренне перемещенных лиц будет построена в селе Колонщина Киевской области, что обеспечит жильем еще до 200 человек, которые потеряли свои дома из-за российской оккупации.

Общество •   •  2585 просмотра
На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста

На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке

Более трети ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя" было выдано с начала 2024 года, причем около двух третей сделок приходится на вторичный рынок.

Общество •   •  2439 просмотра
На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке

К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

Двое российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

Война •   •  2478 просмотра
К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

16 человек, в том числе трое детей, получили ранения и были повреждены жилые дома в Харькове в результате вражеского обстрела со стороны россии.

Война •   •  2843 просмотра
В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду

Сын бывшего члена Партии регионов, который организовал заказное убийство своего коллеги, чтобы получить пожизненное заключение и конфискацию имущества.

Криминал и ЧП •   •  3930 просмотра
Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду