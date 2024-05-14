На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек

На Харьковщине за сегодня было эвакуировано уже 140 человек, эвакуация еще продолжается. Об этом сообщил начальник отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции в Харьковской области Максим Стецына в эфире телемарафона, передает УНН.

За сегодняшний день мы эвакуировали совместно с волонтерами и представителями ГСЧС порядка 140 человек. Еще эвакуация продолжается, работают по городу Волчанску патрули и ближе к вечеру будем понимать цифру сколько сегодня эвакуировали и сколько местных жителей еще осталось в прифронтовой территории, - рассказал Стецына.

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Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал сегодня днем, что в Харьковской области уже 7531 человек, в том числе 568 детей и 201 человек с инвалидностью, были эвакуированы в более безопасные места.

Синегубов также отмечал, что около 200 гражданских лиц оставалось в Волчанске.