На Харківщині сьогодні евакуювали вже 140 людей
Київ • УНН
Сьогодні 140 людей були евакуйовані з прифронтових районів Харківської області, евакуація все ще триває, повідомляє місцева поліція.
На Харківщині за сьогодні було евакуйовано вже 140 людей, евакуація ще триває. Про це повідомив начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції у Харківській області Максим Стецина в ефірі телемарафону, передає УНН.
За сьогоднішній день ми евакуювали спільно з волонтерами та представниками ДСНС порядку 140 осіб. Ще евакуація триває, працюють по місту Вовчанську патрулі й ближче до вечора будемо розуміти цифру скільки сьогодні евакуювали та скільки місцевих мешканців ще залишилося в прифронтовій території,
Доповнення
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв сьогодні вдень, що у Харківській області вже 7531 особа, у тому числі 568 дітей та 201 особа з інвалідністю, були евакуйовані у безпечніші місця.
Синєгубов також зазначав, що близько 200 цивільних осіб залишалося у Вовчанську.