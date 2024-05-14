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На Харківщині сьогодні евакуювали вже 140 людей

На Харківщині сьогодні евакуювали вже 140 людей

Київ • УНН

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Сьогодні 140 людей були евакуйовані з прифронтових районів Харківської області, евакуація все ще триває, повідомляє місцева поліція.

На Харківщині за сьогодні було евакуйовано вже 140 людей, евакуація ще триває. Про це повідомив начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції у Харківській області Максим Стецина в ефірі телемарафону, передає УНН.

За сьогоднішній день ми евакуювали спільно з волонтерами та представниками ДСНС порядку 140 осіб. Ще евакуація триває, працюють по місту Вовчанську патрулі й ближче до вечора будемо розуміти цифру скільки сьогодні евакуювали та скільки місцевих мешканців ще залишилося в прифронтовій території,

- розповів Стецина.

Доповнення

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв сьогодні вдень, що у Харківській області вже 7531 особа, у тому числі 568 дітей та 201 особа з інвалідністю, були евакуйовані у безпечніші місця.

Синєгубов також зазначав, що близько 200 цивільних осіб залишалося у Вовчанську.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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