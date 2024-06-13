На Харьковщине спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в районе города Изюм. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Чрезвычайники добавляют, что работу осложняло то, что в результате боев в 2022 году, территория местного лесхоза была сильно заминирована.

Укротить огонь спасателям помогли саперы ГСЧС, которые используя машины для разминирования совместно с лесниками обустраивали минерализованные полосы в лесах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня

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Также с помощью миноискателей осуществлялось сканирование местности, чтобы обезопасить пути передвижения пожарной техники.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что пожар длился 3 суток. К его ликвидации привлекли 10 единиц техники и 50 спасателей ГСЧС, 4 единицы техники и 7 саперов ГСЧС, а также 10 лесоводов с 5 единицами техники.

Напомним

В Киевской области более суток продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, который возник в результате российского обстрела. К его ликвидации привлекли 249 человек личного состава, 98 единиц техники и 4 пожарных поезда.