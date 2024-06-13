За первые два года полномасштабной войны в Украине, вызванной российской агрессией, выбросы парниковых газов достигли 175 млн тонн и нанесли ущерб минимум на 32 млрд долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Newscientist.

Детали

Как подсчитала группа экспертов по вопросам климата, за два года войны россии против Украины выбросы парниковых газов эквивалентны примерно 175 миллионам тонн углекислого газа. Дополнительное потепление, которое станет следствием таких выбросов, по подсчетам, приведет к экстремальным погодным условиям во всем мире, что нанесет ущерб на сумму 32 млрд долларов. Оценка базируется на исследовании 2022 года, согласно которому социальная цена углерода составляет около 185 долларов за тонну CO2.

Украина намерена добавить эти климатические расходы в перечень убытков, за которые несет ответственность россия, и за которые будет требовать компенсации.

Это будет важным элементом в деле о возмещении убытков, которое мы строим против россии - сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Инициатива по учету парниковых газов в войне обнародовала свою четвертую оценку воздействия войны, которая охватывает период с февраля 2022 по февраль 2024 года. Восстановление разбомбленных зданий, дорог и другой инфраструктуры является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, на которое приходится почти треть из 175 мегатонн. Эта цифра включает восстановление, которое еще должно произойти. Еще треть выбросов является прямым следствием военных действий, причем наибольшую часть из них составляет использование топлива.

Около 14% от общего объема выбросов связано с тем, что пассажирские авиакомпании вынуждены менять маршруты, чтобы обходить россию и Украину. Например, рейсы из Токио в Лондон теперь пролегают над Канадой, а не россией, что увеличивает время полета с 11 до 15 часов.

Около 13% связано с увеличением количества ландшафтных пожаров, зафиксированных спутниками. Это связано не только с обстрелами, вызывающими пожары, но и с прекращением управления пожарами на оккупированных территориях, говорится в оценке.

Существует большая неопределенность в цифрах, поскольку в большинстве случаев нет официальных данных, на которые можно было бы положиться. Вместо этого эксперты обращались к оценкам из открытых источников или данным из предыдущих конфликтов.

Напомним

По подсчетам Минприроды, из-за январских масштабных атак рф на Украину в воздух попало почти 5 тыс. тонн диоксида углерода. В Киеве в результате пожаров, которые возникли после двух вражеских атак, в воздух попало более 1,5 тысячи тонн загрязняющих веществ.

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