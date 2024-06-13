Україна може виставити росії рахунок на 32 млрд доларів за викиди вуглекислого газу через війну

За перші два роки повномасштабної війни в Україні, спричиненою російською агресією, викиди парникових газів досягли 175 млн тонн і завдали збитків щонайменше на 32 млрд доларів. Про це УНН пише з посиланням на Newscientist.

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Як підрахувала група експертів з питань клімату, за два роки війни росії проти України викиди парникових газів еквівалентні приблизно 175 мільйонам тонн вуглекислого газу. Додаткове потепління, яке стане наслідком таких викидів, за підрахунками, призведе до екстремальних погодних умов у всьому світі, що завдасть збитків на суму 32 млрд доларів. Оцінка базується на дослідженні 2022 року, згідно з яким соціальна ціна вуглецю становить близько 185 доларів за тонну CO2.

Україна має намір додати ці кліматичні витрати до переліку збитків, за які несе відповідальність росія, і за які буде вимагати компенсації.

Це буде важливим елементом у справі про відшкодування збитків, яку ми будуємо проти росії - сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Ініціатива з обліку парникових газів у війні оприлюднила свою четверту оцінку впливу війни, яка охоплює період з лютого 2022 по лютий 2024 року. Відновлення розбомблених будівель, доріг та іншої інфраструктури є найбільшим джерелом викидів парникових газів, на яке припадає майже третина з 175 мегатонн. Ця цифра включає відновлення, яке ще має відбутися. Ще третина викидів є прямим наслідком воєнних дій, причому найбільшу частину з них становить використання палива.

Близько 14% від загального обсягу викидів пов'язано з тим, що пасажирські авіакомпанії змушені змінювати маршрути, щоб оминати росію та Україну. Наприклад, рейси з Токіо до Лондона тепер пролягають над Канадою, а не росією, що збільшує час польоту з 11 до 15 годин.

Близько 13% пов'язано зі збільшенням кількості ландшафтних пожеж, зафіксованих супутниками. Це пов'язано не лише з обстрілами, що спричиняють пожежі, але й з припиненням управління пожежами на окупованих територіях, йдеться в оцінці.

Існує велика невизначеність у цифрах, оскільки в більшості випадків немає офіційних даних, на які можна було б покластися. Натомість експерти зверталися до оцінок з відкритих джерел або даних з попередніх конфліктів.

Нагадаємо

За підрахунками Міндовкілля, через січневі масштабні атаки рф на Україну в повітря потрапило майже 5 тис. тонн діоксиду вуглецю. У Києві внаслідок пожеж, які виникли після двох ворожих атак, у повітря потрапило понад 1,5 тисячі тонн забруднюючих речовин.

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