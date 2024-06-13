На Харківщині ліквідували масштабну лісову пожежу, яка тривала три доби
Київ • УНН
Масштабну лісову пожежу поблизу Ізюма на Харківщині, ускладнену сильно замінованою територією, рятувальники ліквідували за допомогою саперів ДСНС та лісівників.
На Харківщині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на в районі міста Ізюм. Про це заявили у ДСНС, передає УНН.
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Надзвичайники додають, що роботу ускладнювало те, що внаслідок боїв в 2022 році, територія місцевого лісгоспу була сильно замінована.
Приборкати вогонь рятувальникам допомогли сапери ДСНС, які використовуючи машини для розмінування спільно з лісниками облаштовували мінералізовані смуги в лісах, щоб запобігти подальшому поширенню вогню
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Також за допомогою міношукачів здійснювалося сканування місцевості, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки.
В Головному управлінні ДСНС України у Харківській області зауважили, що пожежа тривала 3 доби. До її ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 50 рятувальників ДСНС, 4 одиниці техніки та 7 саперів ДСНС, а також 10 лісівників з 5 одиницями техніки.
Нагадаємо
На Київщині понад добу триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок російського обстрілу. До її ліквідації залучили 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки та 4 пожежні потяги.