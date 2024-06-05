В Харьковской области лесными пожарами охвачено 3 тысячи гектаров

В Харьковской области продолжается пять лесных пожаров на площади около 3000 гектаров, четыре пожара локализованы, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.

Всего в настоящее время на территории Харьковской области продолжается тушение 5 лесных пожаров на общей площади около 3000 га - сообщили в управлении.

Как отмечается, локализовано 4 из этих пожаров на общей площади более 23 га.

Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших